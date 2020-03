Voormalig RFC-voorman Roelof Joosten overleden

Eigenlijk behoorlijk onverwacht is afgelopen maandagavond Roelof Joosten, voormalig CEO van FrieslandCampina, overleden.

De in 1958 geboren Joosten was bijna 3 jaar de hoogste baas bij het zuivelconcern. Maar misschien wel zijn grootste verdienste lag in de uitbouw en het tot bloei brengen van de ingrediëntendivisie, nog steeds een van de grote winstmakers van het concern.

‘Roelof zag ongekende mogelijkheden’

Zijn ingrediëntenachtergrond tekende deels ook nog zijn optreden als CEO. “Als Chief Operating Officer van FrieslandCampina Ingredients, zag Roelof ongekende mogelijkheden voor de verwaarding van wei. Onder zijn bezielende leiding hebben de kindervoedingsactiviteiten van FrieslandCampina zich sterk ontwikkeld, met name in China,” zo stellen huidig CEO Hein Schumacher en voorzitter Frans Keurentjes.

Roelof Joosten was 14 jaar werkzaam bij FrieslandCampina. - Foto: ANP

Opgewekt, spontoon, recht voor de raap

In zijn optreden stond Joosten bekend als opgewekt, spontaan, recht voor de raap en ook ongeduldig. Hij wilde aanpakken en dóórpakken. Met een aantal van die kwaliteiten maakte hij het de leden van FrieslandCampina vaak ook niet gemakkelijk en zijn bemoeienis met zaken als mestvergisting (Jumpstart) werd niet door iedereen gewaardeerd. Als voorzitter van de Nederlandse Zuivelorganisatie (NZO) was hij ook niet altijd de meest tamme voorzitter, maar hij ging wel voor de zaken waar hij zich in had vastgebeten.

14 jaar bij FrieslandCampina

Na zijn vertrek bij FrieslandCampina was Joosten onder meer nog actief als lid van de raad van toezicht bij Achmea en het Zwitserse Migros. Hij bleef vanaf een afstandje betrokken bij het wel en wee van FrieslandCampina, waar hij toch 14 jaar lang had gewerkt. Ook zamelde hij geld in voor de bestrijding van kanker, de ziekte die hem uiteindelijk fataal werd.