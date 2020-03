VanDrie neemt Brons Voorthuizen over

De VanDrie Group heeft een akkoord bereikt met Brons uit Voorthuizen over een volledige overname.

Brons ziet daarmee continuïteit verzekerd, VanDrie kan er mee uitbreiden in de mengvoersector.

Het akkoord ligt nu ter goedkeuring bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De twee familiebedrijven verwachten dat die er snel komt.

Klik met VanDrie Group

Directeur Lammé Brons besloot naar eigen zeggen goed een jaar geleden en in goed overleg met zijn zoons te zoeken naar aansluiting bij een andere partij, om met meer zekerheid door te kunnen. Met VanDrie was er snel een klik en konden goede afspraken worden gemaakt.

Brons produceert in Voorthuizen mengvoeders voor rundvee, varkens en pluimvee. Het bedrijf staat ook bekend als een innovatieve speler in de jongvee-sector, met vloeibaar voer en vetten. Brons heeft nu een omzet van zo’n € 45 miljoen euro.

Capaciteit in Voorthuizen verder uitbreiden

De bedoeling is dat de capaciteit in Voorthuizen de komende jaren verder wordt uitgebreid. Daarvoor zijn al diverse investeringen voorzien. De fabriek in Voorthuizen biedt daarvoor voldoende mogelijkheden. De twee zoons van Lammé Brons worden daar volop in alle uitbreidingen betrokken, de één als locatiemanager. Ook voor het personeel (29 fte) is er daarmee zekerheid.

De VanDrie Group heeft al wel eigen veevoerfabrieken. Onder meer in Uddel, Staverden, Mijdrecht en Sittard, maar de fabriek in Voorthuizen zorgt voor een belangrijke uitbreiding van zowel capaciteit als assortiment.