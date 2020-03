Temperatuursom nu overal bereikt

De temperatuursom varieert landelijk tussen 360 en 440 graden.

De temperatuursom is de afgelopen week met gemiddeld zo’n 40 graden gestegen. Dat blijkt uit waarnemingen van NMI-Agro. De temperatuursom wordt gebruikt voor het bepalen van het meest geschikte moment voor het strooien van kunstmeststikstof op grasland.

De temperatuursom in de verschillende gebieden in Nederland. - Afbeelding: Boerderij

Optimale stikstofbenutting

In het Noorden ligt de temperatuursom tot en met 6 maart tussen de 360 en 400 graden terwijl in het Zuidwesten de temperatuursom al richting de 440 graden gaat. Bij een temperatuursom tussen 350 en 400 graden kan de kunstmest worden gegeven voor een optimale stikstofbenutting. Op veel plaatsen is het echter nog te nat om te rijden. Draagkracht van de bodem is in dit geval nog meer leidend.

Omdat de temperatuursom overal is bereikt is dit de laatste keer dit jaar dat Food&Agribusiness de progressie van de temperatuursom meldt.