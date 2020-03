Saldo melkveebedrijf stijgt

Het saldo van het gestandaardiseerd melkveebedrijf is in januari 2020 uitgekomen op € 16.500. Dat is 4% hoger ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Dat meldt Agrimatie, onderdeel van Wageningen Economic Research.

Het gestandaardiseerde melkveebedrijf telt 102 melkkoeien met een gemiddelde melkproductie van 8.980 kilo per koe.

Meer melk, lagere kosten

Het saldo ligt 4% boven dat in januari 2019 door lagere voerkosten en een hogere melkprijs. Het grootste deel van de saldoverbetering (40%) is toe te schrijven aan hogere melkopbrengsten, zo geeft onderzoeker Jakob Jager aan. Daarna volgen de lagere voerkosten (35%) en overige posten. De kosten in januari daalden met 3,3% en de opbrengsten stegen met 0,6%.

Het gaat om de tweede maand op rij dat een verbetering ten opzichte van dezelfde maand van een jaar eerder zichtbaar is. Ondanks een stijgende trend ligt het saldo van januari 10% onder het niveau van het tienjaarsgemiddelde van de maand.

Hogere melkprijs

Het voortschrijdend twaalfmaandsgemiddelde saldo nam voor het eerst sinds begin 2018 weer toe. Dit komt doordat de voerprijs lager en de melkprijs op een hoger niveau kwam dan een jaar geleden. Dit saldo lag in januari 2020 nog wel 14% onder het langjarig gemiddelde.

De melkprijs exclusief toeslagen, maar inclusief voorlopige nabetaling over 2019 was vrij stabiel. De gemiddelde melkprijs is over 2019 naar verwachting ruim 1% lager dan over 2018.

Melkaanvoer daalde

Over de eerste tien maanden van 2019 daalde de melkaanvoer met 1,4% ten opzichte van dezelfde periode in het voorgaande jaar. Vanaf augustus is de melkaanvoer weer hoger dan in dezelfde maanden van vorig jaar. Op jaarbasis kwam de daling uit op 0,7%. De melkproductie in Europa nam over de eerste elf maanden van 2019 met 0,7% toe.