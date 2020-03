Rabobank: zuivelprijs stagneert door corona

Het coronavirus zorgt voor lagere zuivelconsumptie in Azië en de Verenigde Staten. Ook logistiek werpt het virus barrières op.

De prijsstijgingen van de basiszuivelproducten zijn in de meeste belangrijke exportregio’s in het eerste kwartaal van 2020 tot stilstand gekomen. Het coronavirus speelt hierin een belangrijke rol. Dat stelt Rabobank in haar reguliere Zuivelupdate.

Naast corona zijn eerdere signalen van economische tegenwind en de reeds verwachte lagere vraag naar zuivel vanuit de voornaamste importregio’s factoren die meespelen in deze marktontwikkeling. Dat blijkt uit het op 17 maart verschenen kwartaalbericht van de Rabobank.

Grootste impact in Azië en Verenigde Staten

Het coronavirus heeft wereldwijd gevolgen voor de zuivelconsumptie en logistiek: “In gebieden zoals Azië en de Verenigde Staten, waar foodservice een belangrijke pijler onder de zuivelconsumptie is, wordt de grootste impact verwacht”, stelt Richard Scheper, zuivelanalist Rabo Research. “Door het coronavirus eten mensen immers veel minder buiten de deur en valt die afname weg.” Mogelijk wordt een deel van de krimp gecompenseerd door een verschuiving richting retailkanalen.

Druk op de prijzen basiszuivelproducten houdt aan

Logistieke barrières in het bevoorraden van importregio’s als Azië zijn nu het grootste probleem voor westerse zuivelverwerkers en handelaren. Rabobank houdt daarom het aankomende kwartaal rekening met aanhoudende druk op de prijzen voor basiszuivelproducten door deze veranderde marktomstandigheden. Het momentum om melkprijzen te kunnen verhogen, lijkt hierdoor voorlopig voorbij.

Rabo: melkproductie groeit dit jaar 1,0%

Voor Nederland ziet Rabobank een stijging van de melkproductie in januari en februari 2020 met respectievelijk 3,3% en 1,5%. Voor dit jaar verwacht de Rabobank een groei van de melkproductie van ruim 1,0%. Dit op basis van efficiëntere benutting van fosfaatrechten en betere groeiomstandigheden dan vorig jaar.

Sectorspecialist Melkveehouderij Marijn Dekkers: “Veel hangt echter af van het weer de komende maand. Het natte voorjaar is goed voor aanvulling van de grondwaterstand, maar zorgt ook voor strubbelingen van de voorjaarswerkzaamheden en de mestafzet. Dat kan de prijs licht onder druk zetten, net als de grasgroei van de eerste snede.”