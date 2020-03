Rabo verwacht corona-kater voor zuivel

De zuivelprijzen zullen – mondiaal gezien – voor de rest van dit jaar onder druk komen te staan.

Oorzaak is allereerst de corona-uitbraak in China (en daar vandaan naar elders) plus de hieruit voortkomende economische groeivertraging. Dit stelt Rabobank International in het nieuwe kwartaalbericht over de zuivelsector (zie bijlage onderaan dit artikel). De bank spreekt van een corona-kater die de melkveehouderij en zuivelindustrie dit jaar zal plagen.

Minder vraag naar zuivel

Het probleem zit vooral aan de vraagzijde. De melkproductie is dit jaar vrij stabiel ten opzichte van vorige jaar. Aan de vraagzijde is het, voor zover de inzichten nu strekken, vooral China dat minder product zal vragen en lagere prijzen kan betalen. In China kreeg met name de foodservice harde klappen door de virusuitbraak. Daar zat voor veel exporteurs in Nieuw-Zeeland en ook Europa juist veel groei in. De verwachting is wel dat de Chinese vraag in het tweede kwartaal weer gaat aantrekken. Maar terug naar het oude niveau gaat de markt nog niet direct.