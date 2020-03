RFC test methaanreductie samen met Callebout

FrieslandCampina begint een pilot met 48 ledenbedrijven om, samen met chocoladeproducent Barry Callebout, klimaatneutraal te produceren.

De boeren zullen hiervoor een jaar lang een mineralenmengsel bijvoeren, dat wordt geleverd door Agrifirm. In dit mengsel zit een additief van het Zwitserse Agolin, waarmee een methaanreductie kan worden bereikt van 14%, afgemeten aan het totaal aan enterische emissies per kilo melk. Deze claim wordt bevestigd door certificeerder Carbon Trust. Het voeraddititief van Agolin bestaat uit een mengsel van plantenextracten uit specerijen en kruiden die de methaanemissie kunnen verminderen.

Extra toeslag per kilo melk

De pilot is eind vorige maand al gestart en loopt tot maart volgend jaar. De deelnemende bedrijven krijgen geen extra toeslag per kilo melk, maar ontvangen een financiële vergoeding voor het werken met de voertoevoeging. Ook hoeven ze niet te betalen voor het gebruik van het mineralenmengsel. Na evaluatie van de pilot wordt bepaald hoe eventueel verder wordt gegaan.

Samenwerking Barry Callebout

FrieslandCampina werkt al langere tijd samen met het Zwitserse Barry Callebout. In 2015 heeft het ook de vendingactiviteiten (voor koffie- en cacao-automaten) van dochterbedrijf Kievit in Lippstadt aan Callebout overgedaan. FrieslandCampina zou daarvoor de grondstoffen blijven leveren. Volgens Callebout ging het om 20.000 ton product per jaar met een verkoopwaarde van € 50 miljoen.

Beperking uitstoot van broeikasgassen

Voor Barry Callebout gaat het in de huidige pilot vooral om de beperking van de uitstoot van broeikasgassen bij de melkverwerking, stelt een woordvoerder. In de VS loopt nog een tweede pilot met hetzelfde doel. Deze projecten zijn onderdeel van een breder streven om in 2025 geheel kllimaatneutraal te worden.