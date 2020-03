RFC: coronacrisis is ook een kans

Voor FrieslandCampina is de corona-crisis allereerst een calamiteit zoals niet eerder ervaren. Toch heeft het ook iets van een kans in zich, zo stellen voorzitter Frans Keurentjes en CEO Hein Schumacher in een bericht aan de leden. Ze verwijzen daarvoor naar de ervaringen in China, de enerzijds dramatisch waren, maar die het bedrijf ook hebben geholpen.

Het woord ‘crisis’ heeft in China ook de betekenis van ‘kans’ in zich”, zo stellen ze. “In die geest werken we de komende weken bij FrieslandCampina, ondanks de uitdagingen en obstakels die we iedere dag het hoofd zullen moeten bieden. We weten dat er altijd, en ook juist nu, behoefte zal zijn aan goede voeding en aan de beschikbaarheid daarvan.”

Nieuwe wegen vinden

“De afgelopen weken hebben we dagelijks contact gehad met onze Chinese collega’s en nu het coronavirus voor velen van ons dichterbij komt, kunnen we veel van hen leren. Het Chinese team slaagde erin om onze producten te blijven produceren, leveren en bij onze klanten te brengen.” Volgens de twee voorlieden heeft FrieslandCampina daarmee de eigen reputatie als top-voedingsbedrijf kunnen onderstrepen en zelfs marktpositie weten te versterken. Daar is het bedrijf trots op. Volgens Keurentjes en Schumacher kan dat alleen door creatief te zijn en door nieuwe wegen te vinden. “Denk aan het snel aanpassen van reclame en promoties en het vinden van nieuwe distributie- en verkoopkanalen. Maar ook door op nieuwe manieren met elkaar samen te werken en te communiceren, gebruikmakend van technologische middelen, en door nauw met elkaar in contact te blijven.”