RFC betaalt direct voor duurzame energie

FrieslandCampina (RFC) koopt een toenemend deel van haar groene stroom voortaan rechtstreeks van leden-melkveehouders.

Dit gebeurt via ‘Power Purchase Agreements’, zo meldt de coöperatie. In de nieuwe contracten voor onbepaalde tijd volgt de energievergoeding de markt op de voet, ontvangen leden een marktprijs bovenop de SDE-vergoeding, plus een vergoeding voor groencertificaten en zijn de kosten voor tussenpersonen weggesneden.

Groene stroom afnemen bij leden-melkveehouders

Power Purchase Agreements (PPA’s) gaan verder dan de ‘Garanties van Oorsprong’ (GvO’s) die nu gemeengoed zijn. Een GvO is een gecertificeerd bewijs dat energie duurzaam is opgewekt. Hiermee kan grijs ingekochte stroom worden ‘vergroend’. Via een PPA kan FrieslandCampina direct groene stroom afnemen bij leden-melkveehouders. Op dit moment leveren al meer dan 50 leden-melkveehouders via deze weg groene stroom. Samen zijn zij al goed voor ongeveer 10% van de Nederlandse stroombehoefte van het zuivelbedrijf. Voor de PPA werkt FrieslandCampina samen met CNS, een specialist op dit vlak.

FrieslandCampina gaat dit jaar stapje verder

FrieslandCampina streeft ernaar om 100% groene stroom te gebruiken. Vorig jaar was 94% van de wereldwijd door FrieslandCampina gebruikte elektriciteit ‘groen’. Dit is omdat het bedrijf geen gebruik meer wil maken van fossiele energiebronnen. Dit jaar gaat FrieslandCampina dus een stapje verder. Niet alleen moet de gebruikte stroom 100% groen of ‘vergroend’ zijn, het bedrijf wil de groene stroom rechtstreeks bij zijn leden-melkveehouders afnemen en hen marktconform betalen.

Opwekker direct marktconform beloond

Bij het traditionele model, waarbij stroom en GvO’s afzonderlijk van elkaar worden verkocht, zijn er meerdere partijen actief in de keten, waarbij iedere partij kosten toevoegt. Dankzij FrieslandCampina’s directe link tussen coöperatie en onderneming is het mogelijk om deze waarde binnen de zuivelketen te bewaren en wordt de opwekker direct marktconform beloond door het eigen zuivelbedrijf.

De duurzame energie-opwek van meer dan 2.500 leden melkveebedrijven is live te volgen via www.frieslandcampinaopwek.nl.