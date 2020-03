Provincie Fryslân wil extensivering voor stikstofaanpak

Provincie Fryslân wil de ‘veedruk per hectare’ verminderen, als onderdeel van de provinciale stikstofaanpak.

Extensivering maakt voor Gedeputeerde Staten deel uit van de ‘systeemverandering’ van de landbouw, waarbij ook de transitie naar kringloop, grondgebonden, natuurinclusief en/of biologisch een stimulans moet krijgen.

Nu starten met stikstofaanpak

In een brief naar de Provinciale Staten doen de gedeputeerden uit de doeken hoe nu al een begin wordt gemaakt met de stikstofaanpak. De problematiek is urgent. Dus ondanks het feit dat er vanuit het Rijk nog veel onduidelijkheid is, wil Gedeputeerde Staten van start. In Friesland speelt in 11 van de 20 natuurgebieden de stikstofproblematiek een rol.

De provincie heeft afgelopen najaar gesprekken gevoerd met de betrokken sectoren, waaronder de landbouw, en wil dat gedurende de uitwerking van de stikstofplannen blijven doen. De gesprekken moeten leiden tot zowel generieke als gebiedsgerichte maatregelen in de landbouw.

Minder kunstmest

De generieke maatregelen zijn grotendeels dezelfde als de door het kabinet voorgestelde maatregelen: minder eiwit in veevoer, emissie-arme stalsystemen en verdunnen van drijfmest bij uitrijden. Daarbij wil Friesland stikstofwinst boeken door boeren minder kunstmest te laten gebruiken.

Landbouw vergroenen

De huidige landbouwpraktijk typeert de provincie als ‘4-sterren-landbouw’, die naar een 5-sterren-score moet. Die laatste ster is, in opvatting van de provincie, te bereiken door de landbouw te vergroenen.

De komende twee kalenderjaren wil Gedeputeerde Staten gebruiken om de plannen verder uit te werken en de eerste maatregelen om stikstofruimte te creëren, uit te voeren. Daarna wordt gewerkt aan een plan voor de langere termijn, met 2030 als stip op de horizon.