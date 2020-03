Onderzoek meerlingfraude nog lang niet afgerond

Het onderzoek naar de zogenoemde meerlingfraude in 2017 is nog steeds niet afgerond. Melkveehouders tegen wie proces-verbaal is opgemaakt vanwege verdenking van fraude met de identificatie en registratie van kalveren met het doel om het fosfaatreductieplan in 2017 te omzeilen, weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tegen enkele tientallen veehouders proces-verbaal opgemaakt. Die worden nu aan het Openbaar Ministerie voorgelegd.

Minister Schouten wilde de kwestie in oktober 2018 al afronden, maar voor de betrokken melkveehouders is de nasleep nog niet ten einde.

Meerdere keuzes OM

Of het openbaar ministerie (OM) tot vervolging overgaat, hangt van een aantal factoren af. Het OM kan kiezen tussen seponeren, een schikking aanbieden, of de zaak aan de rechter voorleggen. Een woordvoerder van het OM zegt dat het nog wel enkele maanden kan duren voordat betrokken veehouders duidelijkheid krijgen. De zogenoemde meerlingfraude werd meer dan twee jaar geleden door landbouwminister Carola Schouten wereldkundig gemaakt op een persconferentie.

Aanvankelijk was het beeld dat in de melkveehouderij op grote schaal had gefraudeerd. Het ministerie meldde dat op 7.700 bedrijven meer meerlingen waren geregistreerd dan gemiddeld. Met het aanmelden van meerlingen kon het aantal melkgevende koeien op papier laag worden gehouden, waardoor de effecten van het fosfaatreductieplan in 2017 minder groot waren op het bedrijf.

Slordigheden, geen fraude

Uiteindelijk bleek dat er op enkele honderden bedrijven sprake was van onregelmatigheden in de identificatie en registratie van runderen, overigens zonder dat er in al die gevallen ook sprake was van fraude. In veel gevallen ging het om slordigheden.

In het kader van het onderzoek zijn in 2017 en 2018 346 bedrijven ter plekke gecontroleerd. Zeker 126 bedrijven kregen een proces-verbaal.

Hoeveel bedrijven geconfronteerd zijn met een korting op te inkomenstoeslagen, is nog onduidelijk. Het ministerie zoekt dat uit op verzoek van Tweede Kamerlid Roelof Bisschop.