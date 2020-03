NMV wil snel duidelijkheid over derogatie

Melkveehoudersvakbond NMV is bezorgd over de verlenging van de derogatie en wil inzage in overleg tussen LNV en Brussel.

Melkveehoudersvakbond NMV wil snel duidelijkheid over de verlenging van de Nederlandse derogatie. De organisatie noemt het onbegrijpelijk dat de Europese Commissie nog geen uitsluitsel heeft gegeven. De NMV heeft als formele boodschap gekregen dat het uitblijven van een beslissing te maken heeft met de stand van zaken inzake de ‘versterkte handhavingsstrategie mest’. Dat schrijft NMV in een brief (zie bijlage onderaan dit artikel) aan minister Schouten van LNV.

Coronavirus

NMV-voorzitter Harm Wiegersma benadrukt dat hij er alle begrip voor heeft dat de aanpak van coronavirus voorgaat. Tegelijkertijd vindt hij ook dat er snel duidelijkheid moet komen voor de melkveehouderij: “We maken ons grote zorgen. Overleg wordt afgezegd, terwijl er al wel bemest wordt. Straks ligt de mest er op, dan kun je niet meer aankomen met het verhaal dat er geen derogatie komt dit jaar.”

Inzage in communicatie met Brussel

De NMV heeft onder meer om inzage verzocht in alle communicatie tussen LNV, de Commissie en het Nitraatcomité. Volgens de NMV is door het ministerie eerst aangegeven dat de mestfraude niet relevant was voor de melkveehouderij, terwijl die sector nu wel voor het uitblijven van derogatie lijkt op te draaien.

Belang derogatie melkveehouderij

De vakbond wijst nog eens op het grote belang van de derogatie voor de melkveehouderij. In de brief rekent de NMV voor dat er zonder derogatie een enorme kostenpost ontstaat voor melkveehouders. Die kan oplopen naar € 240 miljoen bij de aanname dat dan 12 miljoen ton mest niet geplaatst kan worden op het eigen bedrijf en afvoerkosten van € 20 per ton.

Uitspoeling

De NMV wijst ook op andere aspecten die samenhangen met behoud van derogatie. ‘Juist derogatie zorgt er voor dat het areaal grasland hoog blijft. Grasland is weinig uitspoelingsgevoelig en neemt veel stikstof op’, aldus de NMV die voorstander is van meer organische mest gebruiken in plaats van kunstmest.

De NMV verwacht nu daadkracht van de minister, juist omdat de melkveehouderij grote offers heeft gebracht voor de huidige derogatie onder meer via het fosfaatreductieplan.