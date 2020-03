Melkprijs Europese Unie daalt licht in februari

De gemiddelde melkprijs in de Europese Unie kwam in februari uit op € 34,23 per 100 kilo standaardmelk. Dat blijkt uit een vergelijking van ZuivelNL, LTO en European Dairy Farmers.

De melkprijs ligt 9 cent lager dan het gemiddelde in januari. Daarbij moet wel worden gemeld dat de gemiddelde melkprijs in januari is gecorrigeerd. De prijs is met terugwerkende kracht verhoogd, omdat in de melkprijzen van Dairygold en Glanbia achteraf seizoenstoeslagen zijn verwerkt. In februari stegen de berekende melkprijzen van Kerry, FrieslandCampina en Sodiaal. Daar staan echter prijsdalingen tegenover van Milcobel, Dairygold, Glanbia en Saputo Dairy UK. De dalingen bij Dairygold en Glanbia komen door een lagere seizoenstoeslag. Beide ondernemingen betalen in januari en februari een ‘Early Calving Bonus’. Lees verder onder de grafiek. Stabiele melkprijs verwacht Voor maart en waarschijnlijk ook april gaat de vergelijking uit van vrij stabiele prijzen. Lichte prijsdalingen bij FrieslandCampina, Savencia, Lactalis en Saputo Dairy UK worden gecompenseerd door prijsstijgingen bij Arla en DMK. Overigens kondigde Saputo Dairy UK aan de melkprijs tot eind juni niet verder te zullen verlagen. Wel zullen een aantal berekende melkprijzen dalen als gevolg van seizoensheffingen.