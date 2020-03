Melkaanvoer groeit ook in februari

De Nederlandse melkaanvoer is in februari gegroeid naar 39.400 ton melk per dag. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nedeland (RVO.nl).

Ten opzichte van februari vorig jaar is in diezelfde maand dit jaar ruim 5% meer melk geproduceerd. Dat verschil laat zich echter grotendeels verklaren door het feit dat 2020 een schrikkeljaar is en februari dus een dag extra telt.

1,14 miljoen ton melk

In totaal werd ruim 1,14 miljoen ton melk gecollecteerd door de zuivelondernemingen. Dat is weliswaar minder dan in januari, maar februari kende twee dagen minder. De gemiddelde levering per dag lag in februari juist hoger dan in januari. In de eerste maand van dit jaar werd per dag 38.870 ton melk opgehaald; in februari 39.400 ton.

Vetgehalte loopt terug

Met die groei in de aanvoer van melk, wordt een lijn doorgetrokken die in november vorig jaar is ingezet. Wel loopt het vetgehalte in de melk momenteel terug. Waar die in november nog op 4,57% lag, kwam die in februari uit op 4,49%. Een daling van het vetpercentage is overigens niet vreemd in vergelijking met voorgaande jaren.