Lely belooft ruim 50% minder emissies uit mest

Lely introduceert mestbewerkingsinstallatie die uitstoot stikstof en broeikasgassen ‘meer dan 50% reduceert’.

Dit vertelt Lely-bestuursvoorzitter André van Troost in het Financiële Dagblad.

Vier prototypes van de nieuwe installatie draaien volgens Van Troost momenteel al en worden gecertificeerd. Hij wil niet zeggen welke technologie wordt gebruikt, maar bekend is dat Lely de laatste jaren veel onderzoek heeft gedaan naar het ‘kraken’ van mest op melkveebedrijven.

Hoge verwachtingen van verkoop bij Lely

Lely verwacht na de introductie van de machine direct al tientallen exemplaren te verkopen in de tweede helft van 2020. Daarna kunnen het er ‘honderden’ per jaar zijn, aldus Van Troost.

Reden hiervoor is dat de machine, ondanks aanschafkosten die in de buurt liggen die van een melkrobot, volgens Lely winstgevend zal zijn voor Nederlandse melkveehouders. Met de machine kunnen ze meer eigen mest nuttig gebruiken, hoeven ze minder kunstmest te kopen en betaalt ook de emissiereductie zich terug.

Lely had recordjaar in 2019

Naast de mestinstallatie verwacht Lely in juni nog twee nieuwe producten te presenteren.

Van Troost vertelt dat de onderneming in 2019 een recordjaar heeft gehad. De omzet groeide met 45% tot € 606 miljoen, terwijl de komende jaren een verdere expansie wordt verwacht. Het bestaande complex in Maassluis wordt gespiegeld/verdubbeld in omvang. De komende jaren verwacht Van Troost met name veel groei in de Verenigde Staten en landen als China. In de VS staat al een productielocatie in Iowa.