LNV schuift verplichte IBR-bestrijding weer op

LNV schuift de verplichte IBR-bestrijding weer een jaar op, nu naar 2021.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid (LNV) werkt nog aan het wettelijke bestrijdingsprogramma voor IBR (Infectieuze Bovine Rhinotracheïtis, ook wel koeiengriep). De wettelijke bestrijding moet worden vastgelegd in een Algemene maatregel van bestuur (Amvb). Gezien de stappen die aan een Amvb voorafgaan, wordt bestrijding niet voor 1 januari 2021 verplicht.

Sector blijft verantwoordelijk voor IBR-bestrijding

Het ministerie laat weten met partijen in overleg te zijn over de Amvb. ZuivelNL laat op zijn website weten dit jaar nog regelgeving te verwachten. Tot er regelgeving is, is de sector zelf verantwoordelijk voor de bestrijding. Hiervoor loopt een privaat programma.

De Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) heeft bedrijfsstatussen in beheer.