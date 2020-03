Kiem bepaalt best passend dipmiddel

Veehouders moeten eerst onderzoeken met welke mastitisverwekkers zij op hun bedrijf te maken hebben. Afhankelijk daarvan kunnen zij gericht kiezen voor een contact- of barrièredip.

Om verspreiding van mastitisverwekkende bacteriën tegen te gaan en besmetting van individuele koeien te voorkomen, is het zaak dat veehouders een passende speendip kiezen. Dat meldt Royal GD. De Gezondheidsdienst meldt dat dippen of sprayen van spenen na het melken een effectieve manier is om de uier te beschermen tegen ziektekiemen. Het middel desinfecteert de speenhuid en de kans dat ziektekiemen de speen binnendringen, neemt hiermee af. De verzorgende componenten in het middel dragen bij aan een goede conditie van de speenhuid.

Afhankeklijk van de meest voorkomende mastitisverwekkers moet het best passende dipmiddel worden gekozen. - Foto: Hans Prinsen

Tankmelkonderzoek

Tankmelkonderzoek en/of onderzoek van het individuele melkmonster (bacteriologisch onderzoek) geeft een beeld van de meest voorkomende ziektekiemen die mastitis kunnen veroorzaken. De kiemen zijn grofweg te onderscheiden in de koegebonden bacteriën en de omgevingsgebonden bacteriën.

Koegebonden en omgevingsgebonden mastitisverwekkers

De koegebonden mastitisverwekkers worden vooral tijdens het melken overgedragen, bijvoorbeeld via de handen van de melker, de uierdoeken of de melkmachine. Dit zijn vooral kiemen die zorgen voor subklinische mastitis met een verhoogd celgetal bij de koeien. Omgevingsgebonden kiemen daarentegen verspreiden zich voornamelijk via de omgeving van de koeien, zoals de ligboxen en de afkalfstal. Deze kiemen veroorzaken vaker klinische mastitis, vooral wanneer er sprake is van een verhoogde vatbaarheid van de koeien.

Beste keus

Als het vooral de koegebonden bacteriën zijn, adviseert GD een contactdip die de eventueel tijdens het melken overgedragen mastitiskiemen snel afdoodt. Wanneer het vooral om omgevingskiemen gaat is een barrièredip de beste keus. Deze beschermt de spenen door de vorming van een beschermende film over de speentop.