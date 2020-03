Jongveebezetting hard onderuit

De jongveebezetting is de laatste jaren gedaald tot 5 stuks per 10 melkkoeien.

De jongveebezetting is volgens het CBS gedaald van 8,2 stuks jongvee per 10 melkkoeien in 2015 naar 6,4 stuks in 2018. Dat meldt Wageningen University & Research. Bij de Koeien en Kansen-bedrijven is een gelijke trend zichtbaar. Bij deze bedrijven liep de jongveebezetting terug van 6,4 in 2015 naar 5,1 in 2018. Dat de bezetting op deze bedrijven onder het Nederlands gemiddelde ligt, komt vooral omdat 2 van de 17 bedrijven hun jongveeopfok (deels) uitbesteden. Ook bij de klanten van Flynth loopt het aantal stuks jongvee terug, zo meldde het accountantskantoor vorig week. In 2017 hadden de Flynth-klanten gemiddeld 6,0 stuks jongvee, in 2018 5,4 en in 2019 nog maar 5,0.

Fosfaatrechtensysteem

De achterliggende oorzaak ligt in het fosfaatrechtensysteem. Voor jongvee geldt immers ook dat ze fosfaat produceren en dus betekent elke pink of kalf minder weer iets meer ruimte om koeien te houden. Daardoor is er een versnelde optimalisatie van het aantal stuks jongvee doorgevoerd.

Goede opfok steeds essentiëler

Door de afname van de jongveebezetting wordt een goede opfok steeds essentiëler, zo ervaren de Koeien en Kansen-deelnemers. Want met minder jongvee zijn ook de selectiemogelijkheden minder. Bij een lage jongveebezetting moet ieder opgefokt kalf in goede conditie zijn om door te groeien tot een gezonde drachtige pink, en na het afkalven uitgroeien tot een gezonde en sterke melkkoe. De Koeien en Kansen-deelnemers realiseren dit vooral door allen gebruik te maken van een aparte afkalfstal en alle kalveren tijdens de melkperiode met kunstmelk op te fokken.