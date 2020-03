Garantieprijs FrieslandCampina met € 1,25 onderuit

De leden van FrieslandCampina ontvangen over april een garantieprijs van € 35 per 100 kilo. Dat is € 1,25 minder dan ze over maart beuren.

Hiermee is de reëel betaalde melkprijs, gecorrigeerd voor gehalten, op het laagste niveau sinds november 2016. De biologische garantieprijs daalt met eenzelfde bedrag naar € 47 per 100 kilo.

Negatief marktsentiment

De gangbare garantieprijs wordt verlaagd vanwege een verwachte daling van de boerderijmelkprijzen van de referentiebedrijven, en die gaan omlaag vanwege het negatieve marktsentiment, zo meldt de zuivelonderneming. Ook is in de daling een neerwaartse correctie verwerkt van 67 cent per 100 kilo, als gevolg van de lagere prijzen die reeds in de afgelopen maanden werden betaald door referentiebedrijven.

De FrieslandCampina garantieprijs geldt voor 100 kilo melk met standaardgehaltes eiwit (3,57%), vet (4,42%) en lactose (4,53%), exclusief btw. De bedragen gelden bij een gemiddelde levering van 850.000 kilo melk op jaarbasis.

Biologische garantieprijs

Aanleiding voor de verlaging van de biologische garantieprijs is volgens FrieslandCampina dat de biologische boerderijmelkprijzen van de referentiebedrijven ook zullen dalen. Verder is in de daling een neerwaartse correctie verwerkt van 91 cent per 100 kilo, vanwege de lagere prijzen die de referentiebedrijven in de voorbije maanden hebben betaald voor biologische boerderijmelk.