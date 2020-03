FrieslandCampina heeft er bijna 500 nieuwe leden bij

FrieslandCampina heeft er vorig jaar 484 nieuwe leden bij gekregen, zo wordt gemeld in het coöperatieve jaarverslag 2019.

Deze nieuwe leden zijn alle opvolgers op bestaande ledenbedrijven. FrieslandCampina laat al jarenlang geen leden van buiten meer toe. Tegenover de nieuwkomers stonden 1.332 leden die hun bedrijf beëindigden. Door vooral het grote aantal stoppers daalde de melkaanvoer met 3,4%. Per saldo had FrieslandCampina eind vorig jaar nog 11.476 melkleverende leden.

Weidemelk

Uit de gepubliceerde cijfers valt ook af te leiden dat het aantal leden dat niets met weidegang doet en daarmee ook het percentage ‘stalmelk’ gestaag afneemt. Viel in 2018 nog minstens 15% van de melkplas niet als weidemelk aan te rekenen, vorig jaar was dit gedaald tot zo’ n 13%. De gemiddelde weidegangtoeslag (betaald door de onderneming) steeg van 63 cent naar 65 cent per 100 kilo.