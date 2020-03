Duitse melkveehouders in geweer tegen Aldi

Duitse melkveehouders hebben donderdag en vrijdag het centrale distributiecentrum van Aldi in het Noord-Duitse Beverstedt geblokkeerd. Ze doen dit naar eigen zeggen uit protest tegen de wijze waarop Aldi van de coronavirus-crisis probeert te profiteren.

De supermarktketen, die ditmaal voor het eerst inkoopt voor zowel Aldi Süd als Aldi Nord, heeft de reguliere contractonderhandelingen over de ‘weisse Linie’ een maand naar voren getrokken om het moment te grijpen, zo menen melkveehouders en zuivelindustrie. Met dit moment wordt bedoeld dat de zuivelindustrie in de ogen van Aldi niet echt hard kan onderhandelen, omdat de druk op de markt oploopt door de corona-crisis. De export gaat moeilijker en de voorjaarspiek in de melkaanvoer komt eraan.

Nieuwe onderhandelingsstijl

Volgens het in Duitsland toonaangevende blad Lebensmittelzeitung is er beslist een nieuwe onderhandelingsstijl te bespeuren bij Aldi Global Sourcings. Daar is de Australiër Nicholas Bond aangetreden, die er met gestrekt been in gaat. Wat bij de Duitse zuivelindustrie ook ergernis opwekt, is dat de onderhandelingen in het Engels gevoerd moeten worden. Aldi stelt dat deze berichtgeving niet klopt, maar geeft geen details.

Blokkade bij Aldi Beverstedt - Foto: Misset

Eerlijke handelspraktijken

Volgens de Duitse zuivelindustrie kan er van prijsverlagingen geen sprake zijn. Eerder moeten prijsverhogingen worden doorgevoerd, zoals voor kaas. De zuivel en de boeren voelen zich ook gesterkt door recente uitspraken van bondskanselier Angela Merkel, die pleit voor eerlijke handelspraktijken. De vraag is of Aldi, met een inkoopcentrum in het Oostenrijkse Salzburg, daar een boodschap aan heeft.

De Duitse melkveehouders vinden het extra belangrijk om Aldi de voet dwars te zetten, aldus een zegsman. Als Aldi haar doel bereikt, willen andere Duitse supermarktketens gewoonlijk niet achterblijven.

Ook vleesindustrie in gevecht

Ook de vleesindustrie voelt trouwens de druk van het vernieuwde Aldi. Zo maakt Westfleisch melding van een gevecht met Aldi om het goedkoopste product. Het bedrijf wil enerzijds de goedkoopste basisproducten kunnen blijven aanbieden, maar wil anderzijds ook een breder assortiment van nieuwe en vernieuwende producten. Door groot in te kopen, wil het ook met deze producten goedkoop kunnen blijven aanbieden.