Coronavirus zorgt voor Italiaanse zuivelcrisis

In Italië zijn de eerste tekenen van een zuivelcrisis zichtbaar als gevolg van het coronavirus.

Door sluiting van horeca, restaurants en hotels is de afzet in korte tijd met 25% afgenomen. Ruim 3.000 ton melk is nog niet opgehaald bij boeren in de regio Lombardije, een van de belangrijkste zuivelregio’s in het land, goed voor 44% van de nationale melkproductie.

Dat blijkt uit berichtgeving van Italiaanse overheden, brancheverenigingen en Royal FloraHolland, die de ontwikkelingen van het coronavirus in de EU nauwgezet volgt.

Melkprijzen onder druk

Het Italiaanse ministerie van Landbouw en de zuivel brancheverenigingen luiden de noodklok en vragen de industrie alleen nog Italiaanse melk en stremsel te verwerken. De sector is normaal gesproken voor 55% afhankelijk van import. Door een overschot aan melk staan de melkprijzen voor Italiaanse boeren sterk onder druk.

Overschot aan vleesproducten

De gevolgen zijn bovendien niet alleen merkbaar in de Italiaanse zuivelsector. Ook is er een overschot aan vleesproducten, vooral van rundvlees. Door een drastische afname van bestellingen uit het buitenland kampt ook de groente- en fruitsector met problemen. Er ontstaan overschotten en er zijn logistieke problemen door oponthoud bij landsgrenzen.