Contante melkprijs Cono boven € 40

Cono Kaasmakers betaalt over 2019 een contante melkprijs uit van € 40,17 per 100 kilo. Dat is 42 cent meer dan in 2018 en € 3,53 meer dan FrieslandCampina contant uitbetaalt.

De onderneming zet hiermee weer de hoogste gepubliceerde melkprijs in Nederland neer. De melkprijs is behaald in een enerverende zuivelmarkt, met onder druk staande prijzen voor bulkproducten, zo meldt Cono. De voorschotprijs lag met € 35,26 per 100 kilo (ex btw) 37 cent onder die van 2018, maar dit werd meer dan goed gemaakt door een groter aandeel in de melkprijs van diverse premies (€ 3,55, tegenover € 2,59) en door een iets hogere nabetaling.

Overstap naar Vlog

Het grotere aandeel van de premies in de melkprijs wordt vooral veroorzaakt door het feit dat Cono vorig jaar overstapte op het gebruik van veevoer zonder genetisch veranderde bestanddelen (Vlog).

Het in 2019 behaalde operationele resultaat wordt in zijn geheel uitbetaald aan de leden. Er wordt niets van in de reserves gestopt of anderszins benut. Cono ontving echter ook een deel van de opbrengst van CSK Food Ingredients aan DSM. Dit eenmalige bedrag van ongeveer 6 miljoen, wordt toegevoegd aan het eigen vermogen. Dat is met 46% in 2018 stevig voor een zuivelonderneming.