Cono eerste klimaatneutrale zuivelonderneming

Cono Kaasmakers maakt aanspraak op de titel eerste klimaatneutrale zuivelonderneming in Nederland. Alle kazen worden gemaakt zonder het milieu te belasten met extra CO2.

Cono claimt de titel met een certificaat van de Climate Neutral Group op zak. De zuivelonderneming bereikt haar doel met een combinatie van zoveel mogelijk energie besparen, zoveel mogelijk groene energie opwekken en een beetje uitstoot compenseren.

Veel winst is geboekt, toen de nieuwe kaasmakerij werd gebouwd, vertelt duurzaamheidsmanager Grietsje Hoekstra. “De kaasmakerij is in alle opzichten een duurzaam gebouw. Denk aan het ontwerp, de materialen, zuinige klimaat- en verlichtingssystemen en efficiënte procestechnologie”, licht ze toe.

Windmolens taboe, zonnepanelen toegestaan

Toch blijft voor het maken van kaas energie nodig. Een handicap in Unesco-werelderfgoedgebied de Beemster is echter dat er geen moderne windmolens mogen worden geplaatst. Zonnepanelen mogen wel. Daarom zijn afspraken gemaakt met Cono-leden. Wie zonne-energie aan Cono levert, met behulp van panelen op de stal, krijgt daarvoor een aantrekkelijke bonus. “We betalen voor elektriciteit liever aan onze eigen boeren dan aan het nutsbedrijf”, stelt Hoekstra.

Gasverbruik compenseren met CO2-certificaten

Voor de resterende energiebehoefte is nog gas nodig. Daarvoor is nu nog geen interessant alternatief. “We gebruiken hoogwaardige warmte, want in de voedingsproductie moeten we goed reinigen. Dat doen we met stoom en we zoeken een duurzame energiebron die water daarvoor voldoende kan opwarmen.