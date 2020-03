Bel Leerdammer houdt melkprijs februari stabiel

Kaasmaker Bel Leerdammer houdt de melkprijs voor de maand februari stabiel.

Leveranciers ontvangen een kale melkprijs van € 35,46 per 100 kilo en een maximale prijs van € 39,31. Dit is de prijs exclusief btw, bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo per jaar en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL. Ook geldt deze prijs bij de oude standaardgehaltes van 4,41% vet en 3,47% eiwit.

Bij de nieuwe standaardgehaltes, die de meeste zuivelbedrijven nu hanteren, zou de melkprijs van Bel nog 74 cent per 100 kilo hoger uitkomen.

Hogere melkprijs dan FrieslandCampina

Bel Leerdammer betaalt hiermee een kale melkprijs uit die op maandbasis 25 cent hoger is dan die van FrieslandCampina. De maximale melkprijs pakt 60 cent per 100 kilo hoger uit.