Arla houdt melkprijs april nog stabiel

Arla Foods houdt de melkprijs voor de maand april gelijk.

Leden met een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo ontvangen daarmee een kale melkprijs van € 34,57 per 100 kilo en een maximale melkprijs van € 37,92. Deze prijzen zijn exclusief btw en na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL.

Biologische melkprijs

Arla houdt ook de biologische melkprijs gelijk, op € 48,17 per 100 kilo. In deze prijs is wel de toeslag voor OMS (Organic Milk Standard) inbegrepen (€ 1 per 100 kilo). Dit houdt in dat biologische boeren zich bij Arla aan aanvullende eisen houden. Arla ziet ook dat de zuivelmarkt overal in beweging is, maar heeft vooralsnog besloten om het huidige prijsniveau te handhaven.