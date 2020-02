Water toevoegen in strorijk rantsoen droge koe

Vocht toevoegen aan strorijke rantsoenen geeft een betere dekking van de beoogde voeropname in droogstand en mogelijk ook een betere pensgezondheid na afkalven.

De hoeveelheid vocht in strorijke rantsoenen voor droge koeien beïnvloedt de drogestofopname tijdens droogstand maar ook het functioneren van de pens na afkalven. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Guelph, Canada, gepubliceerd in Journal of Dairy Science.

In het onderzoek zijn 40 koeien die hun tweede of hogere lactatie ingaan, verdeeld in twee groepen. Beide groepen kregen een rantsoen voor droge koeien met een hoog gehalte aan stro. In het TMR-rantsoen zit (op basis van droge stof) 36% tarwestro, 41% maissilage en 23% mengvoer. Het drogestofgehalte komt uit op 53,4%.

In hetzelfde rantsoen is voor de helft van de koeien water toegevoegd, waardoor het drogestofpercentage daalde naar 45,4%.

Mogelijk snellere opname natter voer

De koeien vreten van het nattere rantsoen 14,2 kilo droge stof per dag tegen 13,4 kilo droge stof door de koeien in het droge rantsoen en de koeien lijken het nattere voer ook iets sneller op te nemen. Er is geen verschil in herkauwbewegingen.

In beide groepen proberen de koeien te selecteren; maar in de groep met het nattere TMR-rantsoen werd iets minder geselecteerd, met name op de langere rantsoencomponenten.

Watertoevoeging

Na het afkalven is er geen verschil in drogestofopname en vreetgedrag tussen de twee verschillende groepen koeien. Echter, de koeien die het TMR rantsoen met watertoevoeging hebben gehad tijdens de droogstand, hebben in de eerste week na afkalven minder snelle zuurgraaddaling van de pens.

Pensgezondheid

De onderzoekers concluderen uit de resultaten dat in rantsoenen met een hoog aandeel stro het toevoegen van water een positief effect kan hebben op de pensgezondheid van de dieren na afkalven en dat door minder selectie het beoogde niveau van dekking van de voederbehoefte en mineralen tijdens de droogstand dichter benaderd wordt.