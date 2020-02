Verzet tegen uitspraak vergunning weiden en bemesten

De provincie Drenthe gaat in beroep tegen uitspraken van de Rechtbank Noord-Nederland over de vergunningsplicht voor bemesten en beweiden.

Drenthe heeft handhavingsverzoeken van MOB en Vereniging Leefmilieu over weidegang en bemesten afgewezen. De rechtbank heeft in procedures daarover MOB en de Vereniging Leefmilieu gelijk gegeven.

Overleg met andere provincies en LNV

Het verzet gebeurt in overleg met de andere provincies en het ministerie van LNV, meldt de provincie Drenthe. Er is volgens de provincie in de rechtbankuitspraak geen rekening gehouden met de adviezen van de Commissie Remkes.

De Drentse gedeputeerde Henk Jumelet wijst er op dat de Rechtbank ‘de zaak niet inhoudelijk beoordeelt, maar heeft verwezen naar de uitspraak van de Raad van State over het PAS.’ “De provincies vinden dat het advies van de Commissie Remkes in de uitspraak betrokken had moeten worden”, aldus Jumelet.

‘Iedere koe moet buiten kunnen lopen’

De Commissie Remkes heeft op hoofdlijnen geadviseerd dat koeien zonder vergunning in de wei mogen staan en voor bemesten op hoofdlijnen geen vergunning nodig is. Dit is ook de inzet van het kabinet. Jumelet: “Ik ben van mening dat een koe gewoon in de wei moet kunnen lopen en dat het onwerkbaar is voor onze boeren om nu voor elke koe die buiten loopt een vergunning aan te moeten vragen.”