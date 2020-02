Uitgaven ZuivelNL meer dan gehalveerd

Branche-organisatie ZuivelNL geeft dit jaar ruim de helft minder uit dan vorig jaar.

Toen werd € 20,2 miljoen uitgegeven, dit jaar kan slechts € 9,6 miljoen worden besteed.

De algemene vergadering heeft tot deze bezuiniging besloten omdat de beschikbare reserves, die nog stamden uit de tijd van het Productschap Zuivel, zijn opgesoupeerd, en de organisatie geen hogere contributie wilde opleggen aan de leden.

De beschikbare middelen worden gericht ingezet op het beschikbaar stellen van marktinformatie, markttoegang, onderzoek & innovatie, diergezondheid, duurzaamheid, arbeid en onderwijs, zo wordt gemeld.

Geen geld voor Diergezondheidsfonds

Meer dan € 5 miljoen is de afgelopen 6 jaar jaarlijks voor de financiering van het Diergezondheidsfonds ingezet. Dit jaar komt daar vanuit ZuivelNL geen geld meer voor. Voortaan betalen melkveehouders zelf de heffing voor het Diergezondheidsfonds aan de RVO, zo meldt ZuivelNL. Nog onduidelijk is hoe hier uitvoering aan wordt gegeven.

De branche-organisatie gaat ook een aantal andere activiteiten in afgeslankte vorm of in het geheel niet uitvoeren.