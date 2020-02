Temperatuursom op veel plaatsen bereikt

De temperatuursom is op de meeste plaatsen in Nederland boven de 350 gestegen, zo blijkt uit cijfers van NMI-Agro, bijgewerkt tot en met 28 februari.

Dat betekent dat ook vrijwel overal de kunstmeststikstof gegeven kan worden mits de berijdbaarheid van het land dat toelaat.

Drijfmest uitrijden

Op veel plaatsen is ook nog geen drijfmest uitgereden. Wacht daar niet op voordat er kunstmest wordt gestrooid is het advies, om zo het vroege voorjaar te benutten en de groei van het gras op gang te brengen. In het vroege voorjaar worden ook nog wel eens kunstmestgiften gedeeld, maar met de huidige temperatuursom is dat niet meer nodig.

De temperatuursom is de afgelopen week met zo’n 40 graden gestegen. De week er voor was de toename met 50 graden zelfs nog iets groter.