Temperatuursom al op hoog niveau

De temperatuursom ligt op de meeste plaatsen al boven de 250 graden.

Dat blijkt uit cijfers van het Nutriënten Management Instituut (NMI-Agro), gerekend tot en met 14 februari. De T-som wordt als leidraad gebruikt om het optimale moment van strooien van kunstmeststikstof te bepalen op grasland.

Stikstofbenutting

Vanaf T-som 180 kan al kunstmest gegeven worden, waarbij geldt dat het om een gedeelde gift gaat en met gebruik van voorjaarsmeststoffen. Bij 250 graden, wat het op de meeste plaatsen dus al is,kan er al meer worden gegeven. Tussen de 180 en 250 graden is het optimale moment waarbij optimale opbrengst wordt nagestreefd. Strooien na 350 graden kan leiden tot minder opbrengst, maar is wel iets gunstiger voor de stikstofbenutting.

Bron: NMI-agro

T-som ligt hoog

Wie overweegt te gaan strooien, moet wel naar de vooruitzichten kijken voor de neerslag. Bij grote hoeveelheden neerslag is het beter even te wachten. Ook moet de draagkracht van de bodem voldoende zijn om te berijden.

Opmerkelijk is dat dit jaar de T-som al erg hoog ligt. Januari en februari, tot nu toe, zijn dan ook erg zacht geweest. Ook valt op dat de T-som over heel Nederland min of meer gelijk oploopt. Normaal gesproken lopen de T-sommen in het noorden en oosten van het land vaak achter bij het zuiden en zuidwesten van Nederland, maar daar is dit jaar geen sprake van.