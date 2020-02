T-som nog steeds beste indicator stikstofbemesting

Het optimale tijdstip voor stikstofbemesting met kunstmest kan nog steeds het best bepaald worden met behulp van de Temperatuursom (T-som). Dat concludeert de Commissie Bemesting Grasland en Groenvoedergewassen en meldt het netwerk Verantwoorde Veehouderij.

De commissie onderzocht of door rekening te houden met de bodemtemperatuur een beter optimaal tijdstip kan worden bepaald. Dat blijkt niet het geval.

Adviezen voor hoge stikstofbenutting

Het advies voor een hoge stikstofbenutting bij de eerste weidesnee blijft om nitraathoudende kunstmest stikstof te strooien rond een T-som, die alleen wordt bepaald door de temperatuursom van de luchttemperatuur, van 300.

Het advies voor een hoge stikstofbenutting bij de eerste maaisnede is te strooien bij een T-som van 350 tot 400. Voor drijfmest levert het zo snel mogelijk na 15 februari uitrijden de hoogste benutting en opbrengst op, mits de berijdbaarheid van het land goed is.

Resultaten uit veldproef

De veldproef werd in 2018 uitgevoerd. De proef lag op veengrond en is uitgevoerd door Wageningen Livestock Research.

Aanleiding voor de proef was dat in de praktijk niet alle percelen even snel opwarmen. Natte percelen zijn kouder en lijken er langer over te doen om de minimum temperatuur voor grasgroei te bereiken. De T-som maakt geen onderscheid tussen vroege en late percelen. Het meten van de bodemtemperatuur zou dit kunnen ondervangen, zo werd gedacht.

In de praktijk bleek echter geen verschil tussen de effectiviteit van kunstmestgiften bij de verschillende bodemtemperaturen, zowel in drogestofopbrengst als in stikstofbenutting. Zelfs de vroegste stikstofgift op 15 februari gaf geen lagere opbrengst. Vroeg toegediende drijfmest op 7 maart gaf wel een hogere opbrengst dan later toegediende drijfmest op 27 maart en 19 april.