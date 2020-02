Sorghum voorlopig nog klein gewas in Nederland

De teelt van sorghum staat nog in de kinderschoenen. Het gewas is nog niet competitief genoeg om aanvullend te zijn aan mais

De opbrengst van de huidige sorghumrassen is nog te laag om een derde gewas te zijn op een melkveebedrijf. Dat blijkt uit het symposium ‘Sorghum als voedergewas’ in Den Bosch georganiseerd door het Praktijknetwerk Sorghum Brabant.

Door de grote verscheidenheid biedt veredeling in sorghum grote kansen om snelle vooruitgang te boeken. - Foto: Peter Roek

15% lager dan mais

De gemiddelde langjarige opbrengst (2013-2019) van het meest courante sorghumras ligt 15% lager dan mais, met een zetmeelgehalte van rond 300 gram per kilo droge stof. “In de veredeling komen al wel nieuwe rassen beschikbaar die al veel meer zetmeel produceren, richting 350 tot 380 gram zetmeel per kilo droge stof, zegt Nic Boerboom van DSV zaden. En er zit ruimte in de ontwikkeling van nieuwe rassen omdat er veel diversiteit is in sorghum en de veredeling, met de start in 2012, nog maar net begonnen is. Daarbij wordt vooral de focus gelegd op opbrengst, zetmeelproductie en koudetolerantie.

Sorghum kan een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en diversificatie van het rantsoen

Diversificatie van het rantsoen

Wij zien sorghum ook niet als vervanger van mais maar als aanvulling op mais, stelt Nick van Eekeren van Louis Bolk Instituut. “Sorghum kan een belangrijke rol spelen in de vruchtwisseling en diversificatie van het rantsoen.”

Onduidelijk effect

Vruchtwisseling met sorghum levert in elk geval in de volgende teelt mais een plus op van 5-9%. Waar dat effect vandaan komt is niet helemaal duidelijk. Aan sorghum wordt in de literatuur een bodemverbeterend effect toegeschreven door het massalere en diepere wortelstelsel van het gewas. In de Nederlandse proeven in 2018 en 2019 kwam dat echter nog niet tot uitdrukking, evenals het feit dat sorghum minder droogtegevoelig zou zijn.

Sorghum biedt kansen

Toch biedt sorghum wel kansen. De vruchtwisseling en de biodiversiteit is er een van. En mogelijk liggen er ook kansen in het rantsoen van de koeien met betrekking tot melkproductie en melkvetgehalte. In de komende twee jaar wordt dat onderzocht in de PPS Sorghum, dat in 2022 afsluit.

Pioniers en veehouders

Met de huidige stand van zaken blijft sorghum vooralsnog een klein gewas in Nederland en zijn het vooral de pioniers en veehouders die innovatieve gewassen op hun bedrijf willen uitproberen die zich aan de teelt van sorghum wagen.