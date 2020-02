Ruim 50 cent erbij voor leden DOC Kaas

Kale melkprijs bij DOC Kaas komt uit op € 33,75 per 100 kilo.

DOC Kaas en moederbedrijf DMK verhogen de voorschotprijs voor maart met goed 50 cent per 100 kilo. Daarmee komt de kale melkprijs bij DOC Kaas uit op € 33,75 per 100 kilo.

Dit is de prijs exclusief btw, na aftrek van 5 cent bijdrage voor ZuivelNL en bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo. De maximale melkprijs inclusief alle toeslagen komt uit op € 37,00 per 100 kilo.

Supermarktketens slaan extra voorraden in

Coronavirus

DMK motiveert de lichte verhoging met verwijzing naar de verhoogde onzekerheid op de zuivelmarkt, vooral waar het de export naar Azië betreft. De uitbraak van het coronavirus zet ook druk op de melkpoederprijzen. Kaas blijft volgens DMK echter goed gevraagd.

Supermarktketen Aldi probeert volgens een ander bericht van DMK ondertussen te profiteren van de situatie en probeert verdere prijsverlagingen voor boter af te dwingen. Dit in de verwachting dat er toch druk op de zuivelmarkt komt. Andere supermarktketens slaan ondertussen extra voorraden in, in de verwachting dat mensen in geval van een corona-uitbraak in Duitsland aan het hamsteren slaan.

Kieler Grondstofwaarde

Hoewel DMK een halve cent bijplust, valt op dat de Kieler Grondstofwaarde voor melk in de maand februari met 0,7 cent daalde naar 35,5 cent per kilo.