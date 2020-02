RFC-leden leveren 760 miljoen kilo PlanetProof-melk

FrieslandCampina heeft momenteel zo’n 850 ledenbedrijven die PlanetProof-gecertificeerde melk leveren.

Tezamen leveren ze een plas van 760 miljoen kilo melk. Dit meldt de zuivelonderneming in een mededeling aan de leden. De gemiddelde PlanetProof-leverancier levert krap 900.000 kilo melk per jaar.

Dagverse producten

Een heel groot deel van deze extra duurzame melk wordt verwerkt in dagverse producten, die worden geproduceerd in de fabrieken in Rotterdam en Maasdam. Een kleiner deel van de melk wordt naar de kaasfabriek in Steenderen gebracht.

Omdat een relatief groot deel van de PlanetProof-melk vanuit Oost-Nederland komt, moet deze vaak over relatief grote afstand worden getransporteerd. FrieslandCampina kan daar evenwel vrij weinig aan doen.

Productielijn in de vestiging in Maasdam van FrieslandCampina. Foto: ANP

De fabrieken in Rotterdam en Maasdam zijn de enige van het concern die dagverse melk verwerken, al staat er in Lelystad ook nog een fabriek voor dagverse zuivel (Farm Dairy) die voor de helft in bezit is van FrieslandCampina, en die soms ook voor FrieslandCampina produceert.

Uitstoot beperken

Om de negatieve milieu-effecten van alle transportbewegingen zoveel mogelijk te beperken, zoekt de zuivelonderneming naar manieren om de uitstoot van schadelijke stoffen zoveel mogelijk te beperken. Zo rijden er trucks op groen gas in plaats van op diesel en worden zonnecellen op vrachtauto’s geplaatst om elektriciteit op te wekken voor pompinstallaties en dergelijke.

Voor het laden wordt in een aantal gevallen ook stroom gebruikt van de melkveehouder zelf. Nog een kwart van de RMO’s kan momenteel niet elektrisch melk laden.