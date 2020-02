RFC Dairy Essentials draait flink beter

De business group Dairy Essentials van FrieslandCampina boekte vorig jaar een groei van 7%. Daarmee heeft het de markt ruimschoots verslagen. Die groeide namelijk met slechts 1,5%.

Dit zei directeur Hans Meeuwis van de business group tijdens een themabijeenkomst kaas, die FrieslandCampina had georganiseerd voor de Noord-Hollandse leden. Volgens FrieslandCampina waren zo’n 200 leden van de coöperatie op de bijeenkomst in het Alkmaarse AFAS-stadion.

In 2018 boekte de business group Dairy Essentials een omzet van € 3.060 miljoen, zo meldt het jaarverslag over dat jaar. Afgaande op de uitlatingen van Meeuwis moet de omzet over 2019 met zo’n € 200 miljoen zijn toegenomen.

Meer eigen melk gebruikt voor hogere marktsegmenten

De groei komt van het feit dat FrieslandCampina een steeds groter deel van de eigen melk verwerkt en (daarmee) gebruikt voor hogere segmenten van de markt. Voorbeelden daarvan zijn de afspraken over verwerking van melk bij DMK, waar ze er mozzarella en Goudse kaas van maken. Ook is FrieslandCampina de laatste jaren actiever geworden in andere segmenten van de kaasmarkt.

Positief effect markt melkpoeders

Hoewel Meeuwis het blijkbaar niet heeft genoemd, zal ook de sterk verbeterde melkpoedermarkt een positief effect hebben gehad op de resultaten van Dairy Essentials. De kaasdivisie is weliswaar verreweg het grootste onderdeel van de business group, maar ook de boterdivisie en de (gewone) melkpoederproductie zijn er onderdeel van.

Het volume melk dat door Dairy Essentials heen ging was vorig jaar lager dan in 2018, maar dat was zowel verwacht als beoogd.