Opnieuw uitstekend jaar voor Ausnutria

Het Chinees/Nederlandse Ausnutria heeft opnieuw een uitstekend jaar achter de rug.

De omzet steeg met ongeveer een kwart naar omgerekend zo’n € 890 miljoen, de winst pakte zo’n 35% hoger uit op zo’n € 63 miljoen.

Aandelenkoers plust 6%

De cijfers zijn nog niet helemaal definitief, maar Ausnutria heeft besloten alvast een voorlopig bericht af te geven. Op de beurs in Hong Kong ging de aandelenkoers hierop met ruim 6% omhoog.

Ausnutria voorziet verdere groei

Het management blijft ondanks de uitbraak van het coronavirus in China optimistisch over de verwachtingen voor 2020. Een misschien iets langzamere, maar toch verdere groei wordt voorzien. Op het moment van publiceren was volgens topman Yan Weibin nog niets van een stagnerende afzet te merken.

Kindervoeding

Merk-kindervoeding op basis van koemelk is de grootste productgroep bij Ausnutria. Daarmee werd een omzet geboekt van € 418 miljoen (+33%). De verkopen van kindervoeding op basis van geitenmelk stegen met 41% naar goed € 378 miljoen. De productie van private label-voeding daalt steeds verder, vorig jaar naar goed € 93 miljoen.