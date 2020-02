Neospora verwerpers vaak binnen koefamilie

Veehouders zouden er goed aan doen om te achterhalen of verwerpers binnen een koefamilie te herleiden zijn.

Als dat zo is, bestaat de kans dat de veroorzaker, de parasiet Neospora canium, de achterliggende oorzaak is. Dat stelt Thomas Dijkstra, dierenarts bij Royal GD in het blad Veehouder en Veearts.

Besmetting op 80% melkveebedrijven

In Nederland is 80% van de melkveebedrijven besmet met Neospora en heeft 10 procent van alle koeien afweerstoffen tegen de parasiet. Een bekende route van besmetting is via uitwerpselen van een besmette hond. Minder bekend, maar wel de meest voorkomende route, is besmetting van moeder op kalf. Als een moederkoe besmet is geeft ze dit via de baarmoeder door aan het kalf. Dat kalf heeft later als koe 6 tot 9 procent kans dat ze zelf aborteert. Dat is twee tot driemaal zo vaak als een gezonde koe.

Vaststellen via bloedonderzoek

Omdat verwerpers op een bedrijf niet veel voorkomen, wordt het vaak gezien als toeval. Als de verwerpen echter binnen een koefamilie voorkomt, kan dat aanwijzing zijn voor aanwezigheid van Neospora. Dat kan vastgesteld worden via bloedonderzoek. Het advies is om van koeien die positief zijn op Neospora dan ook geen kalveren aan te houden.