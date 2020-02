Melkproductie omhoog in januari

De Nederlandse melkproductie lag in januari op gemiddeld 38.870 ton per dag. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Daarmee komt de melkproduct duidelijk hoger uit dan januari vorig jaar. Toen werd per dag nog gemiddeld 37.630 ton melk opgehaald. In totaal ging het toen om 1,167 miljoen ton melk, terwijl dat afgelopen januari 1,204 miljoen ton werd geproduceerd. Het vetpercentage blijft met 4,53% wel exact gelijk aan een jaar terug.

Productie iets bovengemiddeld

Ten opzichte van eerdere jaren blijft de melkproductie nog wel achter in januari. Ten opzichte van het gemiddelde over de afgelopen vijf jaar presteert januari wel beter. Dat het gemiddelde (1,177 miljoen ton) lager is, heeft vooral te maken met het feit dat 2015 nog in het gemiddelde wordt meegenomen. Toen werkte het melkquotum nog productiebeperkend.