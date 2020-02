Melkprijs Vreugdenhil naar € 39,92

Vreugdenhil Dairy Foods houdt de vet- en eiwitprijs gelijk in de januari-melkprijs. Toch stijgt de uitbetaalprijs met 70 cent naar € 39,92 per 100 kilo. Dit is de kale melkprijs.

De maximale melkprijs bij 1,1 miljoen kilo komt, inclusief alle toeslagen, uit op € 42,02 per 100 kilo. Dit is de prijs exclusief btw en na aftrek van 5 cent per 100 kilo bijdrage voor ZuivelNL. De biologische melkprijs is verhoogd naar € 51,90 per 100 kilo.

Hoogste kale melkprijs

Vreugdenhil zet hiermee voor de derde maand op rij de hoogste kale melkprijs neer. Ditmaal voor januari. De zuivelproducent profiteert na een reeks van moeilijke jaren van de sterk gestegen prijs voor zuiveleiwit, en daarmee voor melkpoeders. In de voorbije jaren moest Vreugdenhil grote moeite doen om een concurrerende melkprijs te kunnen blijven neerzetten. De melkpoedermarkt werd toen ook bedorven door de grote volumes aan melkpoeder die de EU in interventie had.

Diverse soorten melkpoeder

Vreugdenhil heeft fabrieken in Gorinchem, Scharsterbrug en Barneveld en produceert diverse soorten melkpoeder, als consumentenproduct, maar ook als ingrediënt voor bijvoorbeeld kindervoeding.