Melkprijs Europese Unie laat lichte daling zien

De gemiddelde melkprijs in de Europese Unie lag in januari op € 33,89 per 100 kilo standaardmelk. Ten opzichte van december is dat een daling van 10 cent. Wel ligt de gemiddelde melkprijs iets hoger dan een jaar terug in januari. Toen stond de melkprijs nog op € 33,84 per 100 kilo. Dat blijkt uit de melkprijsvergelijking van LTO Nederland, ZuivelNL en European Dairy Farmers.

Net als in de voorgaande maanden zijn de melkprijzen in januari nauwelijks gewijzigd. De prijsdalingen die er zijn, worden weggepoetst door prijsstijgingen elders in de EU. De prijsdalingen komen van Granarolo, Saputo Dairy UK en FrieslandCampina. De melkprijzen van zuivelaars in Frankrijk en Ierland gingen daarentegen omhoog. De verwachting is dat de gemiddelde melkprijs in de EU ook de komende twee maanden niet tot nauwelijks gaat wijzigen. De melkprijzen van Arla en FrieslandCampina zullen per saldo iets stijgen. Saputo Dairy UK noteert voor februari en maart nog prijsdalingen, maar daarna blijft de prijs tot en met juni ongewijzigd. Verenigde Staten De melkprijs in de Verenigde Staten staat momenteel flink onder druk. Waar de prijzen vorig jaar nog flink zijn gestegen, kwamen er in december plots een prijsdaling. De daling kreeg in januari van dit jaar een stevig vervolg: de melkprijs daalde met omgerekend € 5 per 100 kilo.