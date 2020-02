Justitie eist verbod op houden dieren tegen veehouder

Een 57-jarige veehouder uit Slagharen krijgt als het aan het Openbaar Ministerie ligt een verbod van 5 jaar om dieren te houden op zijn erf.

In november vorig jaar werden op zijn boerderij 71 runderen, waarvan 18 kalveren, onder slechte omstandigheden aangetroffen.

Voorwaardelijke straf

De koeien zijn toen door de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) in beslag genomen en naar een opvangstal overgebracht. Het Openbaar Ministerie eiste voor de rechtbank in Zwolle een voorwaardelijke gevangenisstraf van 3 maanden als stok achter de deur. Overigens mag de boer in kwestie nog wel kleine huisdieren houden, zoals een hond of een kat, liet de officier van justitie weten. Johannes van der F. is vorig jaar al eens veroordeeld voor het overtreden van dierenwelzijnsregels.

Ondervoed en kreupel

De situatie die controleurs van de NVWA op zijn boerderij in november 2019 aantroffen, leidde nog dezelfde dag tot het wegvoeren van de koeien. De dieren waren, stellen de inspecteurs, sterk ondervoed, kreupel en hadden geen hygiënische behuizing. Drinkbakken in de stallen waren vervuild of werkten niet, de roostervloer in de 2 stallen was vervuild met lagen mest en urine.

De wei waar sommige runderen stonden, was volledig kaalgevreten en er lag hout, puin en prikkeldraad waar de beesten zich aan konden verwonden. Bovendien werden onder lagen stro kadavers gevonden van een stuk of 11 dieren, die niet binnen de vereiste termijn waren aangemeld voor afvoer door Rendac.

‘Ongelukkige aankoop’

De boer uit Slagharen wijt de ellende waarin hij terecht is gekomen aan de 3 inspecteurs van de toezichthoudende instantie die bij hem aan de deur kwamen. “Daar kan ik al 3 jaar niet mee door een deur. Tot 2017 was alles goed, maar sinds zij hier komen kan ik geen goed meer doen”. De man ontkent dat de koeien ondervoed en verwaarloosd waren. Hij zou ze naast mais ook brok hebben gegeven als bijvoeding.

Dat er een paar dieren mager waren – volgens de dierenarts een ‘huid om geraamte heen’- komt volgens hem door een ongelukkige aankoop van dieren die al niet gezond waren. De stinkende kadavers lagen er volgens hem nog niet zo lang als de inspectie beweert. In de stal, waarvan de roostervloer vervuild was, waren de koeien al sinds de zomer niet meer geweest, stelt hij. Dat er toch beesten werden aangetroffen komt volgens hem doordat ze opgejaagd zijn door de controleurs.

Uitspraak over 2 weken

De man wil mogelijk zijn stallen verhuren aan andere boeren, maar dat zit er wat betreft het Openbaar Ministerie niet in. “Misschien als caravan-opslag”, suggereerde de aanklager.

Uitspraak van de rechtbank over 2 weken.