Hein Schumacher nieuwe voorzitter NZO

Hein Schumacher, CEO van FrieslandCampina, is per 30 januari benoemd tot nieuwe voorzitter van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO).

Hiertoe heeft de algemene ledenvergadering van de organisatie besloten.

Schumacher volgt Joost van der Hoogte op die op 30 januari 2020 is teruggetreden. Van der Hoogte wilde niet langer voorzitter blijven nu hij niet meer in de zuivel actief is.

De Nederlandse Zuivel Organisatie is de branchevereniging van de Nederlandse zuivelsector met 13 zuivelbedrijven als lid. Deze bedrijven zijn goed voor 98% van de zuivelproductie in Nederland.

Bestuur NZO

Schumacher is sinds 2018 lid van het NZO-bestuur. Het bestuur bestaat verder uit: Albert de Groot (vice-voorzitter, Vreugdenhil Dairy Foods), Raymond Noordermeer (penningmeester, De Graafstroom), Hester Maij (FrieslandCampina) en Jeroen Elfers (FrieslandCampina). Secretaris van het bestuur is NZO-directeur Oscar Meuffels.