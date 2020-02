Grootschalig onderzoek naar infectiedruk en kalveropfok

Deze maand start op 100 Nederlandse melkveebedrijven een uitgebreid onderzoek naar infectiedruk en kalveropfok.

Binnen het onderzoek wordt nauw samengewerkt tussen de vier agrarische hogescholen Aeres Hogeschool Dronten, HAS Hogeschool, Van Hall Larenstein en InHolland Delft.

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de infectiedruk rond het jonge kalf en de ontwikkeling van kalveren gedurende de eerste veertien dagen na geboorte. De verwachting is dat minder infecties bij jongere kalveren uiteindelijk leiden tot een betere jeugdgroei en gezondere kalveren.

Afkalven en kalveropfok in kaart gebracht

Op de bedrijven worden metingen verricht en de bedrijfsvoering bij het afkalven en de kalveropfok in kaart gebracht.

Vijf bedrijven worden daarnaast door docentonderzoekers en studenten gedurende twaalf maanden intensief gevolgd. Ze onderzoeken het verloop van de infectiedruk op de bedrijven.

Aan het project zijn partners uit de keten gekoppeld. Zij onderzoeken diverse hulpmiddelen voor veehouders en adviseurs om de kalveropfok te verbeteren.

De projectgroep zal onder meer tijdens themadagen, in het onderwijs en in publicaties de infectiedruk rondom het jonge kalf bespreken.