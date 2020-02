Groen licht voor bouw groot melkveebedrijf

De gemeente Asten heeft een vergunning verleend aan Rots Dairy voor de bouw van een melkveebedrijf met 1.334 koeien.

Daarmee heeft de onderneming volgens lokale media alle benodigde toestemmingen om te gaan bouwen.

Het groene licht komt er ondanks lokaal verzet van groepen omwonenden, horeca en andere partijen. De gemeente, die diverse keren heeft vergaderd over de aanvraag, is niet enthousiast over de nieuwe megastal, maar zegt geen argumenten te hebben om te weigeren.

Vorig jaar failliet verklaard

De stal wordt gebouwd op een perceel dat minder dan een kilometer van de bebouwde kom ligt. De stal komt in de plaats van een melkveebedrijf met 150 koeien, dat vorig jaar failliet is verklaard. Bij het bedrijf is 336 hectare grond, waaronder een huiskavel van 14 hectare. Ook komt er een monovergister bij.

Een Zuid-Limburgse investeerder

De voormalige eigenaar van dit bedrijf heeft daarna een nieuwe onderneming opgericht, samen met een Zuid-Limburgse investeerder, Lavell interim-management. Grote man daarachter is Laurens Vellen. Hij heeft in het verleden vaker zaken gedaan met bedrijven die in de problemen waren gekomen. Volgens de Kamer van Koophandel is Rots Dairy een 100% dochter van Lavell Interimmanagement.