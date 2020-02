Groei voor Arla Foods Nederland

Arla Foods Nederland heeft afgelopen jaar een omzetgroei van 5,2% gerealiseerd in strategische merken.

Onder andere Arla Biologisch, Arla Lactofree, Melkunie en Starbucks zorgden voor een groei in omzet. De Arla Foods prestatiesprijs, die gebruikt wordt om de waarde te meten die Arla per kilo melk creëert, kwam in 2019 gemiddeld uit op € 36,60 per 100 kilo melk. In 2018 was dit € 36,40 per 100 kilo melk. Dit blijkt uit de cijfers die Arla heeft vrijgegeven voorafgaand aan de publicatie van het jaarverslag.

Marktleider bio

Arla Foods is nu tien jaar actief op de Nederlandse markt. De zuivelonderneming heeft vooral ingezet op het creëren van nieuwe groeisegmenten in de Nederlandse zuivelmarkt. Het bedrijf is nu marktleider in biologische zuivel, lactosevrije zuivel en ijskoffie. Voor bio werkt de onderneming samen met leverancierscoöperatie Eko Holland.

Arla Biologisch kende in 2019 een omzetgroei van 7,8% ten opzichte van 2018, zo blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau Nielsen. Het gaat hier om het marktaandeel in dagverse zuivel in supermarkten, inclusief online verkoop exclusief verkoop door Aldi & Lidl. Ook in 2020 gaat Arla zich inzetten om de consumptie van biologische zuivel te stimuleren.

Het totale marktaandeel dagverse zuivel van Arla Foods in Nederlandse supermarkten groeide van 11% in 2018 naar 11,5% in 2019 (excl. Aldi & Lidl). Het merk Arla liet in 2019 een groei in omzet zien van 8,5% en het merk Melkunie 7,9%. Arla Foods Nederland geeft aan in 2020 meerdere nieuwe productie op de markt te brengen.

Omzetdaling in Europa

De omzet in marktcluster Nederland, België en Frankrijk bedroeg in 2019 € 319 miljoen. De totale omzet in Europa daalde ondanks een groei van de merken met € 154 miljoen naar € 6,4 miljard. Arla wijt deze daling aan het stoppen van onrendabele private label-contracten en negatieven invloed van wisselkoersen.

Groei in merkproducten

De totale omzet van Arla Foods in 2019 steeg van € 10,4 naar € 10,5 miljard. Dit is volgens de onderneming vooral een gevolg van de sterke groei (5,1%) in de wereldwijde verkoop van merkproducten. Arla investeert dit jaar € 619 miljoen in grote projecten om de capaciteit in groeisectoren, zoals melkpoeder voor internationale markten, uit te breiden. Zo investeert de onderneming € 12 miljoen in de fabriek in Nijkerk. Daarnaast gaat Arla verder met de voltooiing van een nieuwe poedertoren in het Duitse Pronsfeld en wordt de productiecapaciteit in onder andere in het Deense Branderup vergroot.

Arla verwacht eigen doelstellingen te halen

Met het einde van 2019 sluit Arla ook haar strategische periode Good Growth 2020 af. De onderneming verwacht al haar financiële doelen die het zichzelf gesteld had in deze strategie te bereiken. De verwachte groepsomzet van Arla Foods voor 2020 bedraagt tussen de € 10,4 en € 10,8 miljard. Het nettowinstaandeel komt uit tussen de 2,8 en 3,2%.