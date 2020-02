FrieslandCampina betaalt € 1,07 na

FrieslandCampina (RFC) keert, na een beter boekjaar dan in 2018, haar leden-leveranciers over 2019 € 1,07 per 100 kilo uit aan prestatietoeslag. Over 2018 was dat nog € 0,46

Daarnaast voegt de coöperatie € 0,31 per 100 kilo toe aan ledenparticipaties. Een jaar eerder was dat nog € 0,13. Er wordt € 1,58 per 100 kilo melk toegevoegd aan de algemene reserves, tegen € 0,72 over 2018.

De hogere nabetaling is te danken aan een 26% beter bedrijfsresultaat en een 37% hogere netto-winst. Dit is wel deels dankzij eenmalige baten, maar ook zonder is het resultaat beter.

Van de nabetaling is na de bekendmaking van de halfjaarcijfers in augustus 2019 al een deel uitbetaald, omgerekend circa 33 cent per 100 kilo melk op jaarbasis. Er volgt dus, na vaststelling van de jaarcijfers door de ledenraad, eind maart een netto-uitbetaling van circa € 0,74 per 100 kilo in 2019 geleverde melk.

Garantieprijs hoger dan in 2018

De gemiddeld aan de leden uitgekeerde melkprijs over 2019 komt op € 37,95, € 0,52 meer dan over 2018. De garantieprijs was € 37,64 per 100 kilo, tegen € 37,30 een jaar eerder. De prestatieprijs komt uit op € 40,00, tegenover € 38,60 over 2018.

De brutowinst van FrieslandCampina over 2019 kwam uit op € 432 miljoen. Dat is € 90 miljoen meer dan in 2018. De nettowinst is € 278 miljoen, € 75 miljoen hoger dan in 2018. Daarvan komt 66 miljoen uit de boekwinst op verkoop van CSK en Creamy Creations. Het eigen vermogen groeide met € 190 miljoen naar € 3,399 miljard. Het percentage eigen vermogen steeg van 36,4% naar 38,5 %.

Aanvoer ledenmelk daalt

De aanvoer van ledenmelk kromp in 2019 met 3,4% tot 10,02 miljard kilo, dat is 355 miljoen kilo ofwel 3,4% minder dan in 2018. Het aantal leden-leveranciers bedraagt 11.476, tegen 12.104 in 2018. Deze afname komt deels voor rekening van stoppers, deels ook door overstappers.

Omzetdaling

De omzet daalde met € 444 miljoen naar € 11,3 miljard, maar dat is iets wat CEO Hein Schumacher de minste zorgen baart. Van alle melk wordt volgens CFO (financieel directeur) Jaska de Bakker nog zo’n 20% met verlies verwerkt (als je alle kosten meeneemt). Dit betreft vooral basiszuivel en private label-producten. Van deze laatste laat FrieslandCampina steeds meer schieten, met name de verlieslatende contracten, aldus Schumacher.