Externe financiering voor uitrol Sieplo-voerrobot

Oost NL in Apeldoorn financiert de ontwikkeling en uitrol van de Sieplo-voerrobot in de markt.

De eerste versies van de machine draaien inmiddels stabiel. Afnemers van de machine zijn nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de machine. Sieplo verwacht in de komende jaren mede dankzij de financiering te groeien in omzet en medewerkers.

Innovatie

Een deel van de financiering komt nu van Oost NL om door te kunnen groeien. Carl Heijne, investment manager bij Oost NL legt uit waarom: “Met deze robot sluit Sieplo aan bij een behoefte uit de markt en de maatschappij: meer oog voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Sieplo doet dat met innovatie. Wij zijn er bij uitstek voor ondernemers die op een innovatieve manier maatschappelijke uitdagingen aangaan en daar tegelijkertijd een sterke business case bij hebben.”

Met de nieuwe intelligente voerrobot voor de voeding van kalveren gaat Sieplo verspilling van veevoer tegen en levert het een belangrijke bijdrage aan betere diergezondheid, het terugdringen van CO 2 -uitstoot en antibioticagebruik.

De nieuwe voerrobot van Sieplo in actie. - Foto: Sieplo Lunteren

Kalverhouderij

Sieplo ontwikkelt, produceert en verkoopt voersystemen voor de veehouderij in Europa. Vanaf 2012 is het bedrijf bezig met de ontwikkeling van een voerrobot voor kalveren. “Met deze voerrobot pakken we meerdere actuele thema’s in de veehouderij aan. De machine voert de dieren meerdere keren per dag, in plaats van alles in een keer”, vertelt Jan Siebelink, directeur van Sieplo. “Zo gaat er minder voer verloren en kan de veehouder beter sturen.”