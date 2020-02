EkoHolland neemt leiding met bio-melkprijs

Coöperatie EkoHolland noteert voor de tweede maand op rij een biologischemelkprijs van € 50,10 per 100 kilo. Dit is de prijs bij de oude standaardgehaltes van 4,41% vet en 3,47% eiwit.

De aanvoercoöperatie neemt daarmee fors afstand van FrieslandCampina als tweede grootste biologische marktpartij.

Verschil in standaardgehaltes maakt melkprijsvergelijking lastig

FrieslandCampina publiceerde over januari en februari een garantieprijs voor biologische melk van € 48,50 per 100 kilo gebaseerd op de nieuwe standaardgehaltes van 4,42% vet, 3,57% eiwit en 4,53% lactose. FrieslandCampina gaat daarnaast uit van een iets hogere jaarleverantie. Het komt erop neer dat het verschil in beloning fors hoger uitpakt dan de € 1,60 per 100 kilo die op het eerste gezicht blijkt. Voor individuele leden van EkoHolland kan het verschil nog verder oplopen omdat ze nog een extra toeslag ontvangen, afhankelijk van de eindafnemer van de melk.

Biologischemelkprijs het hoogst bij Vreugdenhil Dairy Foods

De hoogste (gepubliceerde) biologischemelkprijs zet Vreugdenhil Dairy Foods neer. Die noteert een melkprijs over januari van € 51,34 per 100 kilo. Arla lijkt met maximaal € 48,25 over januari en februari de meest bescheiden bio-melkprijs te betalen. A-ware betaalt € 49,05. Van al deze prijzen gaat 5 cent per 100 kilo af voor ZuivelNL. Bovendien geldt dat de laatste drie melkprijzen gelden bij een jaarleverantie van 1,1 miljoen kilo. Bij FrieslandCampina zou de melkprijs bij 1,1 miljoen kilo uitkomen op € 49,23 per 100 kilo.