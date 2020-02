DMK/DOC Kaas houdt melkprijs opnieuw gelijk

DMK en dochterbedrijf DOC Kaas houden de melkprijs voor februari opnieuw gelijk op € 32,80.

Dit is de kale melkprjs bij 1,1 miljoen kilo. De maximale melkprijs blijft 36,05 per 100 kilo.

Dit is de melkprijs bij 3,47% eiwit. De melkprijs bij het nieuwe standaardgehalte van 3,57% eiwit bedraagt € 33,22 kaal en € 36,47 maximaal.

Voorzichtig optimistisch

In een brief aan de leden uit DMK zich voorzichtig optimistisch. Nu blijft de melkprijs nog wel gelijk, maar zet de positieve markttendens door, dan zit er wellicht een verhoging aan te komen.

De DMK-prestatieprijs voor Duitsland blijft staan op 33 cent per kilo. Dat is toch ruim 3 cent onder de zogenoemde Kieler Grondstofwaarde-prijs voor melk. Die wordt maandelijks vastgesteld door het toonaangevende Forschungszentrum Ernährungswirtschaft (iFE) en is gebaseerd op onder meer de verkoopprijzen voor melkpoeder, boter en kaas.